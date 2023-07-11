Белый дом объяснил поставки кассетных бомб Украине Салливан назвал поставки кассетных боеприпасов Украине временной мерой

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Соединенные Штаты рассматривают поставки кассетных боеприпасов Украине как временную меру, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, которые приводит РИА Новости, поставки кассетных бомб Киеву могут продолжаться в течение нескольких месяцев, пока Вашингтон не нарастит производство артиллерийских боеприпасов.

Несколько месяцев назад мы начали наращивать производство артиллерийских боеприпасов. Как только оно достигнет необходимого уровня и производство артиллерийских боеприпасов сможет удовлетворить потребности Украины, то необходимость в поставках кассетных боеприпасов отпадет, — заявил Салливан.

Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски допустила, что решение о поставках кассетных бомб продиктовано желанием США избавиться от старых запасов. По ее мнению, в Минобороны США хотят заменить устаревшие боеприпасы, хранящиеся в арсеналах, на более современные, чтобы потом использовать их для тех же целей.

Президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов Украине 7 июля. Издание The Washington Post сообщало, что речь может идти об артиллерийских снарядах M864 для 155-миллиметровых гаубиц.

Германия не будет поставлять Киеву кассетные боеприпасы, сообщила ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Министр иностранных дел напомнила, что Германия присоединилась к международной конвенции, запрещающей использование таких снарядов. При этом глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отказался давать оценку решению Вашингтона, поскольку США, как и Украина, не подписывали эту конвенцию.