Белый дом обвинил Москву в использовании газа в качестве оружия Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использует газ в качестве оружия

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает сокращение поставок российского газа в Европу очередной демонстрацией готовности президента РФ Владимира Путина использовать энергоносители в качестве оружия. Он добавил, что администрация в Белом доме не доверяет информации о технических причинах сбоев. Речь идёт о сокращении прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» из-за затянувшегося ремонта газотурбинного оборудования, пишет РИА Новости.

Мы думаем, что это ещё один пример готовности господина Путина использовать энергоносители как оружие. И я не думаю, что мы принимаем на веру какие-либо российские заявления в отношении того, что происходит, — пояснил Кирби.

Компания Siemens, которая проводит данные ремонтные работы, объяснила задержки тем, что Канада ввела санкции против России из-за конфликта на Украине. Германия в настоящее время ведёт переговоры по этому вопросу с правительством Канады.

Слова американского президента Джо Байдена о том, что ответственность за резкий рост цен на бензин и потребительские товары в США лежит на президенте России Владимире Путине, являются «трижды ложью», заявил ранее обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкин — младший. Он напомнил, что свыше 50% нынешнего подорожания топлива в Штатах пришлось на период с декабря по конец февраля, то есть до начала спецоперации РФ на Украине и санкционной войны.