Администрация США рассматривает целесообразность введения временного запрета на полёты из Китая в Соединённые Штаты. На такой шаг Белый дом может подтолкнуть растущее число жертв коронавируса.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Китая из-за вспышки коронавируса продлили новогодние каникулы до 2 февраля, хотя они должны были закончиться 30 января. В случае продления каникул ещё на десять дней, в российских магазинах в преддверии праздничных 23 февраля и 8 марта может возникнуть дефицит потребительской электроники.
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