https://static.news.ru/photo/e2c9af8e-4232-11ea-ba1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Ma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация США рассматривает целесообразность введения временного запрета на полёты из Китая в Соединённые Штаты. На такой шаг Белый дом может подтолкнуть растущее число жертв коронавируса.

Об этом сообщает телеканал CNBC. Решение ещё не принято, однако крупнейший авиаперевозчик по маршрутам США — КНР United Airlines уже отменила десятки февральских рейсов в Гонконг и материковый Китай.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Китая из-за вспышки коронавируса продлили новогодние каникулы до 2 февраля, хотя они должны были закончиться 30 января. В случае продления каникул ещё на десять дней, в российских магазинах в преддверии праздничных 23 февраля и 8 марта может возникнуть дефицит потребительской электроники.