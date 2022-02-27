Белый дом: Байден обсудит ситуацию на Украине с союзниками

Президент США Джо Байден в понедельник, 28 февраля, проведёт переговоры с союзниками. Темой обсуждения станет ответ Запада на спецоперацию России на Украине, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что звонок по защищённой связи состоится в 11:15 по вашингтонскому времени (19:15 мск).

В 11:15 президент проведёт звонок по защищённой связи с союзниками и партнёрами, чтобы обсудить последние события касательно действий России на Украине и скоординировать общий ответ, — поясняется в графике президента США.

Ранее стало известно, что американские военные не будут присутствовать в воздухе над Украиной, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Таким образом она отреагировала на приказ Путина о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства.