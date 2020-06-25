Белорусский Telegram-канал сообщил о задержании своего администратора

https://static.news.ru/photo/c34bc160-b6ea-11ea-bd4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Лосик/facebook.com

Задержан администратор и автор популярного в Белоруссии Telegram-канал «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, в его квартире прошёл обыск.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сам Telegram-канал, который специализируется на общественно-политической тематике. На канал подписаны в Telegram 168 тысяч пользователей, в Twitter — более 173 тысяч.

Отмечается, что к Лосику пришли девять человек с обыском, в процессе которого конфисковали технику.

Показали ордер на обыск, подписанный прокурором... Игорь Лосик задержан, — цитирует агентство сообщение.

В канале добавили, что администратор задержан в рамках уголовного дела, однако, неизвестно, какого именно.

Ранее глава МВД республики Юрий Караев сообщил, что незаконные уличные акции, которые в последнее время проходили в Белоруссии управляются через Telegram-каналы и прямые включения «Радио Свобода» с места событий.

Как писал NEWS.ru, акции по сбору подписей за оппозиционных кандидатов в президенты сменились в городах Белоруссии акциями протеста против власти после задержания Виктора Бабарико и Сергея Тихановского.

Бабарико задержали 18 июня — за день до завершения сбора подписей. Бабарико, более 20 лет возглавлявшего Белгазпромбанк, назвали подозреваемым по делу о неких преступлениях в кредитной организации. Штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.

Президент Александр Лукашенко призвал белорусов не героизировать «ворюг и обуржуившихся банкиров». Параллельно глава государства анонсировал повышение пенсий и заявил, что это никак не связано с выборами 9 августа.