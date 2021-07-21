Белоруссия — пешка в антикитайской игре США

С учётом разницы во времени Светлана Тихановская с чувством выполненного оппозиционного долга, возможно, уже прилетает из США в Вильнюс, где при поддержке местной свиты прилежно играет роль «президента» в изгнании. В её активе «мимимишная» встреча с детьми белорусской диаспоры в Соединённых Штатах, общие вежливые разговоры с госсекретарём Энтони Блинкеном и его заместительницей Викторией Нуланд, специалисткой по «печенькам». Оба переговорщика, кстати, потомки еврейских переселенцев из западных пределов Российской империи. Не удалось ей попасть на аудиенцию только к Джо Байдену.

Но зато Тихановская уверенно заявила, что оппозиция может победить в Белоруссии только с помощью американского президента, выдав тем самым известную слабость уличного оппозиционного движения. Впрочем, она сама ещё раз признала, что не собирается в президенты, подтвердив, что горячие разборки в самой антилукашенковской среде ещё впереди. А она как бы «местоблюстительница» оппозиционного лидера, который ещё себя проявит.

Понятно, что и американцы отдают себе отчёт, с кем в реальности имеют дело, но предпочитают демонстрировать хорошую мину при весьма посредственной игре. «Венесуэльский вариант» с Тихановской явно не получается. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы отдать себе отчёт: белорусская демократия заботит дядю Сэма исключительно в плане нажима на Россию. Притом, что Белоруссия как стратегический актив мала, а говорливых русофобов Вашингтону хватает и в Прибалтике. Ну, худо-бедно демонстрируя свои возможности воздействовать на обстановку в Минске, Вашингтон усиливает ставки в главной, как считают многие аналитики, игре: попытке ослабить Китай, отторгнув от него Россию.

Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

В этом смысле, если судить по некоторым утечкам, стал особенно показательным затяжной визит в Москву Джона Керри. Ясно, что главной составляющей переговоров была их «подводная часть». И для его российских собеседников не было никаким секретом, что пропагандируемая усилиями Керри «зелёная мировая повестка», новая фишка демократической администрации США, концептуально направлена против усиления доминирующей роли в мире Китая. И в этом смысле, как утверждают, американский визитёр дал понять, что поддержка Россией новых климатических правил по введению очередных глобальных ограничений, бьющих по целым отраслям китайской экономики, может привести к получению Москвой значительных компенсаций в разных сферах. Речь, дескать, могла бы идти о негласном снятии разного рода рестрикций, о доступе к западным капиталам и об отходе США от поддержки оппозиции в Белоруссии.

Недаром вчера Керри и Лавров опять связались по телефону. Идёт челночный торг.

Конечно, не всё так просто. Россия и Китай хоть не друзья, но стратегические партнёры. Притом, только что Пекин не пошёл с Россией даже на взаимное признание вакцин — денежки, как говорится, врозь. Но у Кремля есть и печальный опыт торговли Западом «фантиком от конфетки», невыполнения партнёрами многочисленных обещаний, за реализацию которых от России требовали заплатить авансом некими уступками.

Но тем не менее большая игра ведётся. Карты за большим геополитическим столом пересдаются. А Тихановская с товарищами могут сколько угодно надеяться на помощь Байдена в свержении режима Лукашенко. Всё должно быть до предела достоверным. И оппозиционерам не надо знать всех вариантов своей дальнейшей судьбы.