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Нидерланды отклонили запрос Москвы передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию. Как сообщил в письме в парламент министр юстиции Ферд Грапперхаус, с такой просьбой российские власти обратились в октябре 2019 года.

Министр юстиции ответил, что передача обвинения по трём российским подозреваемым не вариант для голландских властей и не будет рассматриваться, — приводит текст послания РБК. От кого именно поступил запрос, не...