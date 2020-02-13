Численности военнообученного контингента резерва достаточно для обеспечения безопасности Белоруссии в мирное время, заявили в Министерстве обороны страны.
В ближайшие годы численность белорусских вооружённых сил увеличивать не будут «ни на одного военнослужащего», подчеркнул пресс-секретарь главного управления идеологической работы оборонного ведомства Владимир Макаров.
Он добавил, что за последние 10 лет количество граждан призывного возраста в стране сократилось в два раза. К весне 18 лет исполнится 130 тысячам человек, годных к исполнению воинской обязанности. На срочную службу в армию пригласят не более 3,8% от общего числа готовых отдать долг родине граждан.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию агентства Bloomberg, что Владимир Путин предлагал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить две страны, писал NEWS.ru.
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