Белоруссия и Россия могут ввести единую валюту

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко допустил возможность введения единой валюты с Россией, если это будет выгодно обеим странам. Тем не менее говорить об этом пока рано. По словам главы кабмина, для реализации такой инициативы нужно создать единое экономическое пространство и законодательство в рамках Союзного государства, сообщает РИА Новости.

Если это будет сделано (созданы условия), возможно, тогда будет обсуждаться и вопрос о единой валюте. Если это будет признано выгодным для обоих государств, — сказал премьер.

Он уточнил, что в случае создания единого экономического пространства и законодательства в рамках Союзного государства появятся условия, на базе которых можно будет детально обсуждать введение единой валюты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предметных переговоров о единой валюте России и Белоруссии в настоящее время не ведётся. Он отметил, что стадия интеграции, которая достигнута в том числе за счёт подписания пакета союзных программ, не предусматривает введения единой валюты.