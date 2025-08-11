Водитель автобуса оказался в центре скандала из-за видео на смартфоне BB: водитель автобуса в Турции смотрел порно прямо в движении

В турецком городе Бурса водитель муниципального автобуса во время движения по маршруту смотрел порнографические материалы на своем телефоне, сообщает издание Bursada Bugun. Одна из пассажирок увидела это и сделала замечание водителю.

Управляя транспортным средством, мужчина постоянно отвлекался на экран смартфона. Возмущенная пассажирка, обнаружившая это, пообещала пожаловаться властям. Мужчина извинился, назвав произошедшее случайностью.

До этого в Киргизии президент Садыр Жапаров подписал закон, ограничивающий доступ к интернет-ресурсам с порнографическим контентом. Как указано на официальном сайте главы государства, этот законодательный акт принят для защиты традиционных нравственных ценностей киргизского общества. Новые меры направлены на противодействие распространению материалов, противоречащих моральным устоям страны.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнего жителя Красногвардейского района по подозрению в незаконном обороте детской порнографии. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанный работал слесарем-сборщиком на одном из промышленных предприятий города.