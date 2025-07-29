Президент Киргизии запретил порно

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о запрете доступа к интернет-ресурсам, содержащим материалы порнографического характера, говорится на сайте главы государства. Согласно ему, инициатива направлена на защиту моральных и нравственных ценностей населения страны.

В связи с этим интернет-провайдеры, хостинг-провайдеры, владельцы сайтов и (или) страниц в интернет-пространстве Кыргызской Республики обязаны блокировать доступ к контенту, содержащему элементы порнографического характера. Нарушение требований Закона влечет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях, — говорится в сообщении.

Надзорные органы смогут блокировать сайты или отдельные страницы с порнографией в киргизском интернете. Распоряжения соответствующих ведомств станут обязательными к исполнению для интернет-провайдеров, соцсетей и владельцев страниц. Закон вступит в силу через десять дней с момента опубликования.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии подписал указ о введении с 15 августа 2025 года временной государственной монополии на международный интернет-трафик. Согласно документу, исключительное право на его поставку получит компания «ЭлКат», недавно перешедшая в госсобственность.