Baza: арестованный в США россиянин Легкодымов готов на сделку со следствием

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арестованный в США россиянин Анатолий Легкодымов, являющийся владельцем криптобиржи Bitzlato, готов признать вину и сотрудничать со следствием, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на материалы предварительного слушания по делу. По данным ФБР, биржа Bitzlato использовалась для отмывания средств, полученных от мошенничества, взломов и кибератак. Американские следователи установили, что Легкодымов знал о нелегальном происхождении средств, но намеренно продолжал операции и закрывал глаза на проверки вроде верификации паспорта пользователя.

Стороны <...> ведут предварительные переговоры о соглашении о признании вины, которые, по их мнению, могут привести к рассмотрению дела без суда, — говорится в материалах дела.

Как подсчитали спецслужбы, через биржу Bitzlato отмыли около $715 млн незаконных средств. По данным Baza, в переписке Легкодымов называл пользователей мошенниками с фальшивыми документами. При этом команда Bitzlato предупреждала его, что клиентская база состоит из наркоторговцев и наркопотребителей, покупающих наркотики на одной из площадок в даркнете.

Baza писала, что сам приезд Легкодымова в США мог быть частью соглашения с ФБР. Сейчас ему грозит не более пяти лет лишения свободы, но в случае признания вины и сделки со следствием дело и вовсе может не дойти до суда.

В январе заведующая консульским отделом посольства РФ в США Надежда Шумова сообщала, что американские власти не уведомляли дипмиссию об аресте Легкодымова в штате Флорида. Посольство запрашивало у Госдепа информацию о местонахождении россиянина для оказания ему необходимой консульско-правовой помощи.

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