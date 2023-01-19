США не уведомили посольство РФ об аресте россиянина Анатолия Легкодымова

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Власти США не уведомили своевременно российское посольство о задержании россиянина Анатолия Легкодымова, передает ТАСС со ссылкой на заведующую консульским отделом дипмиссии Надежду Шумову. Его подозревают в отмывании денежных средств в Майами.

Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг ареста россиянина. Уведомления о его аресте к нам не поступало. Запросили в Госдепартаменте информацию о местонахождении россиянина для оказания ему необходимой консульско-правовой помощи, - отметила Шумова.

По мнению американского следствия, Легкодымов – один из руководителей зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato. При этом проживал он на территории Майами. Власти США считают, что Легкодымов знал, что большая часть пользователей криптобиржи получили средства незаконным путем.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что бывшего миллиардера и основателя криптобиржи FTX Group Бэнкмана-Фрида задержали по запросу США на Багамах. 11 ноября FTX Group подала документы для объявления о банкротстве, глава компании тогда же объявил о своем уходе в отставку. FTX, ее аффилированный криптоторговый фонд Alameda Research и около 130 других компаний начали добровольную процедуру банкротства в штате Делавэр.