Бардак в камере и упитанный Саакашвили попали на видео при сборах в клинику

В социальных сетях появилось видео перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы. На кадрах видно, что в камере царит беспорядок. Видео опубликовано на официальной странице пенитенциарной службы Грузии.

Многие пользователи отметили , что, несмотря на объявленную голодовку, Саакашвили вовсе не похудел, а наоборот, поправился. Некоторые также не оценили «бардак», который устроил бывший глава государства.

Известно, что перед переводом заключённому сообщили, что его отправят в обычную клинику, но в итоге он оказался в тюремной лечебнице в Глданском районе Тбилиси.

Решение перевести объявившего голодовку Саакашвили в многопрофильную клинику принял консилиум врачей. После этого местные СМИ распространили кадры отлетающего от тюрьмы вертолёта. Ни мать политика, ни его адвокаты не знали, куда увезли Саакашвили.

Ранее Саакашвили оскорбил медицинский персонал и повредил дорогостоящее оборудование. Об этом сообщили в Минюсте. В министерстве отметили, что генеральная инспекция ведомства начала расследование по данному факту.