Страны Балтии быстро ратифицируют заявки Финляндии и Швеции в НАТО FT: страны Балтии безотлагательно ратифицируют заявки Финляндии и Швеции в НАТО

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Латвия, Литва и Эстония будут стремиться «как можно быстрее» ратифицировать заявления Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, что укрепит их собственную безопасность и потенциал для отражения любого нападения. Об этом главы МИД стран Балтии сообщили газете Financial Times. По их мнению, они только выиграют от укрепления вооружённых сил Финляндии и Швеции, а также вследствие обязательств Альянса по коллективной обороне обоих государств.

Это очень чёткое послание о том, что северная часть Европы является территорией Альянса, — отметил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Руководитель внешнеполитического ведомства Эстонии Эва-Мария Лийметс, в свою очередь, заявила, что Вооружённые силы Финляндии полностью совместимы с Вооружёнными силами НАТО и вступление двух стран в Альянс значительно усилит НАТО и укрепит безопасность в Северной Европе и Балтийском регионе.

Ранее глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море становится зоной Альянса, прокомментировав таким образом планы Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. Финляндия вместо со Швецией, ранее являвшиеся нейтральными странами, сообщили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели, заявки скандинавских стран могут ратифицировать на саммите НАТО в Мадриде 28–30 июня либо ещё до этой даты.