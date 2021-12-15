Баку призвал Ереван начать работу над мирным соглашением

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению воздерживаться от «любых враждебных действий» и начать работы над мирным соглашением. Он вновь подчеркнул приверженность Баку к нормализации отношений и началу диалога. Об этом политик рассказал в интервью испанскому El Pais.

Мы должны научиться жить бок о бок и мало-помалу подготовить почву для нормализации отношений, в том числе контактов между людьми. Мы открыто заявили, что готовы к этому. Но пока мы не получили никаких позитивных сигналов, — отметил Алиев.

По его словам, нет никакой необходимости возвращения к дискуссиям о статусе Карабаха, так как этот вопрос уже был решён Азербайджаном «силой и политическими средствами».

Мы хотим мира. Мы не хотим войны. Мы выиграли войну, мы победители. И эту реальность нужно учитывать. И карабахский конфликт был урегулирован, — сказал Алиев.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудили тему нормализации отношений между Баку и Ереваном. Стороны также затронули вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Представитель ЕС заявил о поддержке союзом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.