Байден заявил о желании ещё раз поговорить с Путиным

Президент США Джо Байден сказал, что планирует ещё один разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил корреспонденту ТАСС, добавив, что, по его мнению, главы государств «будут разговаривать в течение продолжительного времени».

Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени, — цитирует его агентство.

Президенты России и США провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что когда он наблюдал за происходящей встречей, то был очень расстроен.

Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что разговор глав США и России был достаточно откровенным, в нём нашлось место для шуток и обмена комплиментами. По словам Ушакова, президенты беседовали ровно два часа по закрытой видео-конференц-связи.