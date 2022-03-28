Байден заявил, что у США нет планов по смене Путина

Президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона нет планов по смене руководства России. Он отметил, что не отказывается от своих слов в адрес российского лидера Владимира Путина, но уточнил, что таким образом он выражал своё возмущение. Выступая с речью в Варшаве, американский лидер сказал, что российский лидер «не может оставаться у власти», сообщает РИА Новости.

Я просто выражал своё возмущение: Путин не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо. Но это не означало наличия у нас политики по снятию Путина в каком-нибудь виде, — рассказал Байден.

В пресс-службе Белого дома попытались объяснить слова Байдена тем, что руководство в Кремле не может продолжает нынешний курс действий на Украине.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что последнее высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина вызывает тревогу. По его словам, в Кремле продолжат отслеживать ситуацию и тщательно фиксировать подобные заявления. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя высказывания Байдена в отношении Путина, сказал, что не стал бы использовать подобного рода слова. Французский лидер также призвал воздержаться от заявлений и действий, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине.