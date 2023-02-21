Байден заявил, что предупредил Путина о возможном членстве Финляндии в НАТО

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Президент США Джо Байден заявил, что предупреждал главу России Владимира Путина о возможности присоединения Финляндии к НАТО, однако не знал, что Швеция также решит вступить в Альянс. При этом, в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой, Байден подтвердил гарантии безопасности своим союзникам, передает РИА Новости.

Как я однажды сказал нашему российскому коллеге, теперь уже довольно давно, я сказал: «Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии». Как выясняется, я не знал, что Швеция последует вместе с ней, — сказал глава США.

Байден также назвал НАТО самым значимым военно-политическим объединением в мировой истории, а также подтвердил намерение США помогать Украине.

У Байдена на 21 февраля запланировано участие во встрече глав «Бухарестской девятки», он должен выступить около королевского дворца. Визит американского президента в Польшу продлится до 22 февраля.

Глава США обещал обратиться к жителям России и Украины. При этом президент России Владимир Путин не будет лично наблюдать за выступлением Байдена, а получит тезисы письменном виде.