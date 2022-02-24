Байден заявил, что отношения США и РФ переживают «полный разрыв»

Президент США Джо Байден заявил, что российско-американские отношения переживают «полный разрыв». Так он характеризовал состояние двусторонних отношений на фоне украинских событий, сообщает ТАСС.

В отношениях США и России полный разрыв прямо сейчас, если они продолжат идти в отношении Украины тем путём, которым идут сейчас, — подчеркнул хозяин Белого дома.

На вопрос, допускает ли он вероятность, что сейчас начинается новая холодная война, Байден отметил, что в мире большинство стран не поддерживает то, что делает руководство РФ.

России предстоят холодные дни, — считает Байден.

Ранее стало известно, что Джо Байден заявил: он не планирует проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Так хозяин Белого дома ответил на вопрос журналистов после речи, которую посвятил специальной военной операции России. Байден также указал, что он не достоин упрёков в недооценке Путина, поскольку он «не недооценивал» российского лидера.