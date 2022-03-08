Байден: США запрещают новые инвестиции в российский ТЭК

США запретят американским компаниям инвестировать в российский Топливно-энергетический комплекс, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден, передаёт CNN. Байден также сообщил, что США откажется от импорта российских нефти и газа.

Мы должны пойти на этот шаг для нашего народа, даже если нам придётся за это заплатить, — сказал американский президент.

Байден подчеркнул, что цены на бензин в любом случае продолжат расти из-за санкций, однако власти будут этому препятствовать. Американский лидер призвал частный сектор не взвинчивать стоимость топлива. По его словам, со спекулянтами будут бороться.

8 марта Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Он также отметил, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.

Ранее группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект, предполагающий введение вторичных санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ. Республиканец Джон Корнин сообщил, что американские власти хотят таким образом «изолировать» Россию от мировой экономики.