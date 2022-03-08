Байден: США запрещают новые инвестиции в российский ТЭК
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:46, 08 марта 2022
Джо БайденФото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press
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США запретят американским компаниям инвестировать в российский Топливно-энергетический комплекс, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден, передаёт CNN. Байден также сообщил, что США откажется от импорта российских нефти и газа.
Мы должны пойти на этот шаг для нашего народа, даже если нам придётся за это заплатить,— сказал американский президент.
Байден подчеркнул, что цены на бензин в любом случае продолжат расти из-за санкций, однако власти будут этому препятствовать. Американский лидер призвал частный сектор не взвинчивать стоимость топлива. По его словам, со спекулянтами будут бороться.
8 марта Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Он также отметил, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.
Ранее группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект, предполагающий введение вторичных санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ. Республиканец Джон Корнин сообщил, что американские власти хотят таким образом «изолировать» Россию от мировой экономики.