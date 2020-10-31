Байден сознательно отказался от массовых митингов из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/a39b559e-1c5f-11eb-98f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Отказавшись от митингов, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден демонстрирует ответственный подход в период пандемии, считают в его штабе.

Об этом заявила старший советник Байдена Анита Данн. Таким образом она ответила на вопрос, почему демократы проводят один-два предвыборных митинга в день с небольшим количеством участников, тогда как президент США Дональд Трамп собирает по несколько десятков тысяч человек по три раза на день и больше.

Байден ведёт себя таким образом по той же причине, по которой вступил в президентскую гонку. Он демонстрирует народу, как поступает ответственный президент, — цитирует ТАСС Данн.

Она добавила, что Байден делает ставку на то, чтобы убедить максимальное количество своих сторонников проголосовать на выборах.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден оказался самым расточительным кандидатом в президенты США в истории. Только на телевизионную рекламу Байден потратил более $582 млн за год, из них $45 млн — за последнюю неделю. Трамп на аналогичной статье расходов потерял $342 млн за два года.