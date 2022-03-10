Байден: конфронтация между РФ и НАТО приведёт к третьей мировой войне

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США ввели дополнительные санкции в отношении России, запретив поставки предметов роскоши в страну на фоне событий на Украине, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден. Также вводится запрет на импорт ряда хрестоматийных секторов российской экономики. Байден отметил, что новые санкции против России не станут последними.

Мы делаем следующий шаг в запрете импорта продукции нескольких хрестоматийных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты, — заявил Байден. Американский лидер пообещал преследовать вместе с союзниками по «Большой...