Байден: конфронтация между РФ и НАТО приведёт к третьей мировой войне
Александр Чеков
Александр Чеков
19:13, 11 марта 2022
Джо БайденФото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что НАТО не будет вести боевые действия против РФ на Украине, так как они могут привести к третьей мировой войне. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет защищать каждый дюйм территории Альянса, а также предостерёг Москву от применения химического оружия на Украине, сообщает РИА Новости.
Мы не будем вести войну против России на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и мы не должны её начинать, — заключил Байден.
Американский президeнт добавил, что Вашингтон ежедневно поставляет украинской cтороне оружие, в том числе противотанковые и зенитные воoружения.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Пcаки ранее отвергла данные Минобороны РФ о проведении Киевом и Вашингтоном совместных исследований в области биологичеcкого оружия. Она заявила, что такие сообщения могут укaзывать на то, что Россия сама собирается устроить атаку с применением химического или биологического oружия.