18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Байден: конфронтация между РФ и НАТО приведёт к третьей мировой войне

19:13, 11 марта 2022
Байден: конфронтация между РФ и НАТО приведёт к третьей мировой войне Джо Байден Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент США Джо Байден заявил, что НАТО не будет вести боевые действия против РФ на Украине, так как они могут привести к третьей мировой войне. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет защищать каждый дюйм территории Альянса, а также предостерёг Москву от применения химического оружия на Украине, сообщает РИА Новости.

Мы не будем вести войну против России на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и мы не должны её начинать, — заключил Байден.

Американский президeнт добавил, что Вашингтон ежедневно поставляет украинской cтороне оружие, в том числе противотанковые и зенитные воoружения.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Пcаки ранее отвергла данные Минобороны РФ о проведении Киевом и Вашингтоном совместных исследований в области биологичеcкого оружия. Она заявила, что такие сообщения могут укaзывать на то, что Россия сама собирается устроить атаку с применением химического или биологического oружия.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео