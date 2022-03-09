Псаки заявила, что Россия может устроить провокацию с химоружием

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала заявление Минобороны РФ о проведении Киевом и Вашингтоном совместных исследований в области биологического оружия. Она отвергла эти данные и заявила, что такие сообщения, по её мнению, могут указывать на то, что Россия сама собирается «устроить» атаку с применением химического или биологического оружия.

Об этом Псаки написала в Twitter, отметив, что Россия может устроить атаку «под ложным флагом», а Китай «эту пропаганду» поддержит.

Теперь, когда Россия сделала эти ложные заявления, а Китай, по-видимому, поддержал эту пропаганду, мы все должны быть начеку, что Россия, возможно, применит химическое или биологическое оружие в Украине или организует операцию под ложным флагом с его использованием. Это чёткая закономерность, — приводит фразу представителя Белого дома «Коммерсант».

Речь идёт об опубликованных российским Минобороны документах, из которых с наибольшей вероятностью следует, что на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия. По сообщению представителя ведомства Игоря Конашенкова, «украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов».

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что высказывания представителей администрации США, обвинивших Россию в «нарушении» химической и биологической конвенций, оказались нервозными. По его словам, это говорит о том, что в Белом доме опасаются раскрытия правды о биолабораториях у границ РФ.