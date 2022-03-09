Антонов призвал Белый дом свернуть работы в сфере военной биологии

Высказывания представителей администрации США, обвинивших Россию в «нарушении» химической и биологической конвенций, оказались нервозными, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, это говорит о том, что в Белом доме опасаются раскрытия правды о биолабораториях у границ РФ, сообщает РИА Новости.

Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьёзной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США, — отметил дипломат.

В Госдепе ранее заявили об отсутствии биолабораторий на Украине, обвинив Москву в наличии военной биологической программы. Антонов призвал Белый дом немедленно свернуть незаконные работы. И напомнил Вашингтону, что пришло время ускорить сроки уничтожения запасов химического оружия.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил: США не располагают химическими или биологическими лабораториями на Украине. Обвинения, которые звучат со стороны России, он назвал попыткой Москвы обосновать спецоперацию. Прайс добавил, что Вашингтон не занимается разработкой подобных вооружений и не имеет их.