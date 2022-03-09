В США заявили об отсутствии биолабораторий на Украине

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что США не располагают химическими или биологическими лабораториями на Украине. Обвинения, которые звучат со стороны России, он назвал попыткой Москвы обосновать спецоперацию, сообщает РИА Новости.

Как мы постоянно говорили, Россия изобретает ложные предлоги в попытке оправдать свои ужасающие действия на Украине. США не имеют никаких химических или биологических лабораторий на Украине и не управляют ими, — подчеркнул Прайс.

Он добавил, что Вашингтон соблюдает обязательства в рамках Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии, поэтому не занимается разработкой подобных вооружений и не имеет их.

Эта российская дезинформация — полная ерунда, — заключил представитель Госдепа.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил: темой американских военных лабораторий на территории Украины заинтересуются во всём мире. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся разобраться с этими учреждениями, эксплуатация которых фактически осуществлялась специалистами из Соединённых Штатов.