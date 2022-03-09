Песков: тема американских биолабораторий на Украине интересна всему миру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что темой американских военных лабораторий на территории Украины заинтересуются во всём мире, сообщает РИА Новости. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся разобраться с этими учреждениями, эксплуатация которых фактически осуществлялась специалистами из Соединённых Штатов.

Если говорить абсолютно серьёзно, тема эта, конечно, очень важна. Тема очень важна, и важна она, наверное, для всего мира, — заявил представитель Кремля.

Он выразил надежду, что в ближайшее время «удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия. Она отметила, что в лабораториях на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с данными о разработке биологического оружия на Украине. Отмечается, что в ходе спецоперации были выявлены факты экстренной зачистки украинскими военными следов военно-биологической программы по созданию данного вида вооружений.