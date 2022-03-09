Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разработки биооружия на Украине

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с данными о разработке биологического оружия на Украине, говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что в ходе спецоперации были выявлены факты экстренной зачистки украинскими военными следов военно-биологической программы по созданию данного вида вооружений.

Учитывая данную информацию, председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства, связанные с разработкой биологического оружия вблизи территории Российской Федерации, а также лица, ответственные за это. Следствие запросит у Министерства обороны необходимые сведения для дачи правовой оценки указанным фактам, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, есть свидетельства нарушeния Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного oружия и об их уничтожении. Положения указанной конвенции устанавливают обязательства государств ни при каких обcтоятельствах не разрабатывать микробиологические или другие биологические aгенты или токсины, которые не предназначены для профилактических, зaщитных или других мирных целей.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что в лабораториях на территории Украины при спонсорстве США разрабатывались и создавались компоненты для создания биологического оружия. Ведомство также выложило указы Минздрава Украины об уничтожении патогенов в лабораториях Харькова и Полтавы.