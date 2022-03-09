Захарова: Украина и США нарушали конвенцию о запрете биологического оружия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия, сообщает РИА Новости. Она отметила, что в лабораториях на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия.

В украинских биолабораториях непосредственно рядом с границей РФ осуществлялась разработка компонентов биологического оружия, — сказала дипломат.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с данными о разработке биологического оружия на Украине. Отмечается, что в ходе спецоперации были выявлены факты экстренной зачистки украинскими военными следов военно-биологической программы по созданию данного вида вооружений.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что в лабораториях на территории Украины при спонсорстве США разрабатывались и создавались компоненты для создания биологического оружия. Ведомство также выложило указы Минздрава Украины об уничтожении патогенов в лабораториях Харькова и Полтавы.