Байден рассказал о реальном положении дел с COVID-19 в США

https://static.news.ru/photo/a74a00b0-5d40-11eb-99d0-fa163e074e61_660.jpg Нью-Йорк Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом в стране не способна измениться и останется по-прежнему тяжёлой.

Мы ничего не можем сделать, чтобы изменить траекторию пандемии в следующие несколько месяцев, — приводит слова Байдена CNBC.

Перед этим он отметил, что ситуация с коронавирусом в США лишь ухудшается и так будет в течение некоторого времени, прежде чем станет легче. Байден полагает, что к концу зимы число жертв COVID-19 в США серьёзно вырастет.

Многим сейчас приходится трудно. Вирус распространяется. У нас 400 тысяч погибших, и ожидается, что их число превысит 600 тысяч, — сказал Байден в пятницу,

В свой первый рабочий день на посту президента Байден заявил журналистам после встречи со своими советниками по COVID-19, включая доктора Энтони Фаучи, что в феврале число жертв коронавируса в США, вероятно, превысит 500 тысяч человек.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Джо Байден объявил карантин для всех въезжающих в США. В стране также продлевается требование о ношении масок при перемещении между штатами самолётом, автобусом или поездом.

Позднее Байден заявил, что экономический кризис в стране в связи с пандемией коронавируса ухудшается. Исправить ситуацию, по его мнению, могут лишь неотложные и решительные меры.