Байден позвонит Си Цзиньпину в ближайшее время

Фото: White House / Global Look Press

Журналисты пресс-пула Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден намерен провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие 10 дней. Американский лидер объявил о своём намерении в ходе своего выступления на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Он при этом не подтвердил намерение обсудить с китайским коллегой тему отмены ряда пошлин на товары из КНР, пишет ТАСС.

Я думаю, что в ближайшие 10 дней поговорю по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, — заявил Байден.

Отмечается, что нынешняя администрация США считает чрезмерными пошлины на ввоз различных китайских товаров, которые были введены при президентстве Дональда Трампа.

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян ранее заявил, что если спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси всё же приедет в Тайвань без одобрения официальных властей Китая, это грозит США большой войной с КНР. Эксперт добавил, что американский президент Джо Байден должен подумать о возможном военном или стратегическом ответе китайских властей, так как они считают Тайвань своей неотъемлемой территорией.

Он объяснил, что американская администрация явно недооценивает решимость Китая по этому вопросу. Он считает, что максимальное обострение нужно американцам, чтобы выяснить, какой будет реакция геополитического соперника на эту провокацию.