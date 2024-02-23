Байден назвал цель новых санкций США против России Байден назвал целью новых санкций США сокращение энергетических доходов России

Фото: Official White House/Adam Schultz

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против России включают меры, направленные на сокращение доходов страны от продажи энергоресурсов, говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба Белого дома. Экспортные ограничения также вводятся в отношении почти 100 организаций, которые оказывают теневую поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу, заявил американский лидер.

Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих закулисную поддержку российской военной машине. Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире, — говорится в заявлении президента США.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее выразил уверенность, что никакие санкции США и ЕС не помешают России развиваться. По его словам, Россия является самодостаточной страной.

Ранее Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России, под которые подпали 106 человек и 88 юридических лиц. В санкционные списки ЕС в том числе попал министр обороны КНДР Кан Сун Нама.