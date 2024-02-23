«Собаки лают, караван идет»: депутат о «сокрушительных» санкциях США и ЕС Депутат Аксаков: санкции США не помешают России из-за ее самодостаточности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия является самодостаточной страной, которая давно демонстрирует всему миру движение вперед, никакие санкции США и Евросоюза не помешают ей развиваться, таким мнением поделился с NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он напомнил, что Россия обладает всем необходимым, чтобы «чувствовать себя уверенно»: продукты питания, оборудование, машины и природные ресурсы.

Чем они могут грозить? Пушками? У нас тоже есть свои пушки. Даже профессионалом не надо быть, чтобы ответить на эти дурацкие угрозы и лозунги. Любой здравомыслящий человек понимает, что Россия — самодостаточная страна и ничто не помешает ей развиваться и двигаться вперед, — сказал он.

Ранее Европейский союз официально принял 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против России. Под рестрикции попали 194 физических и юридических лица, в том числе министр обороны Северной Кореи.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо ранее рассказал агентству Reuters, что Вашингтон планирует опубликовать новые ограничения против России 23 февраля. Санкции США будут направлены против «более чем 500 целей». По его словам, такими действиями американское руководство стремится призвать Россию к ответу за спецоперацию на Украине. Ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что новые санкции против России будут просто «сокрушительными».