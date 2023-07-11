Байден отказался от совместного ужина с лидерами НАТО Байден пропустит ужин с лидерами НАТО из-за подготовки к собственному выступлению

Фото: nato.int

Джо Байден

Президент США Джо Байден во вторник, 11 июля, пропустит совместный ужин участников саммита стран НАТО, который проходит в Вильнюсе, сообщили в пуле Белого дома. Там уточнили, что у американского лидера много дел и ему необходимо выделить время для подготовки к своему выступлению, которое запланировано на второй день саммита.

Байден не будет присутствовать на ужине с лидерами НАТО. <...> У президента четыре дня заполнены официальными делами и он готовится к большой речи в среду в дополнение к следующему дню саммита, — говорится в сообщении.

На ужине будет присутствовать государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщил ранее помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, 12 июля американский лидер должен выступить с важной речью по итогам саммита. По словам чиновника, в ней глава Белого дома сформулирует собственное видение проблем, стоящих перед США и их союзниками. В числе проблем — конфликт на Украине и борьба с изменением климата.

Байден покинул Вашингтон 9 июля и отправился в Лондон, где на следующий день провел ряд встреч с руководством Великобритании. После этого он прибыл в Вильнюс на саммит НАТО, а затем намерен посетить Финляндию.

Американский лидер заявил, что НАТО остается единой, пока генеральным секретарем организации является Йенс Столтенберг. По его мнению, президент РФ Владимир Путин мог бы сокрушить Альянс, но с действующим руководством сделать это будет сложно.