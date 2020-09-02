Байден осудил Трампа за молчание о ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/9b24385e-ed89-11ea-8319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден раскритиковал действующего американского лидера Дональда Трампа за то, что тот «отказывается противостоять» президенту РФ Владимиру Путину и не делает заявлений о ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Байдена. По мнению кандидата в президенты, состояние госпитализированного Навального является результатом нападения с целью «заставить его замолчать».

Способ нападения не оставляет сомнений в том, где лежит ответственность, — на российском государстве, — заявил Байден.

Политик выразил возмущение тем фактом, что Трамп демонстрирует якобы своё хорошее отношение к российскому главе и «отказывается ему противостоять». Сам Байден в случае своей победы пообещал «привлечь Путина к ответственности».

Дональд Трамп отказался противостоять Путину, назвав его «потрясающим человеком». Он ничего не сказал о сообщениях разведки о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он ещё не осудил нападение на господина Навального. Его молчание — соучастие... Как президент я сделаю то, что Дональд Трамп отказывается делать: работать с нашими союзниками и партнёрами, чтобы привлечь режим Путина к ответственности за его преступления, — говорится в заявлении кандидата в президенты.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. Военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru ранее, профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, который участвовал в создании «Новичка», рассказал, почему оппозиционера Алексея Навального не могли отравить этим веществом.