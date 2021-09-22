Макрон решил вернуть в США посла после разговора с Байденом

Президент США Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры и решили начать процесс обстоятельных двусторонних консультаций, направленных на создание условий для обеспечения доверия между двумя странами. Об этом говорится в распространённом в среду Белым домом совместном заявлении, сообщает ТАСС.

Два лидера решили начать процесс обстоятельных консультаций, направленных на создание условий для обеспечения доверия и предложения конкретных мер по достижению общих целей. Они встретятся в Европе в конце октября, чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику этого процесса, — говорится в сообщении.

При этом Макрон решил, что посол Франции, ранее отозванный из-за разногласий с США, вернётся в Вашингтон на следующей неделе. Американский лидер, в свою очередь, подтвердил стратегическую важность участия Франции и других европейских стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

Во время переговоров главы двух государств обсудили создание нового партнёрства в сфере безопасности (AUKUS) с участием Австралии, Великобритании и США. Два лидера согласились, что ситуация только выиграла бы от открытых консультаций между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции.

Ранее стало известно, что Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. При этом Моррисон заявил, что Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской Naval Group.

17 сентября французские власти приняли решение об отзыве своих послов из США и Австралии для консультаций по сложившейся ситуации с новым военным альянсом AUKUS.