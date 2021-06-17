Байден и Эрдоган не достигли договорённости по С-400

https://static.news.ru/photo/a9d2d64e-cf92-11eb-a5a1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган во время двусторонней встречи не достигли договорённости по вопросу поставок ЗРК С-400. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передаёт ТАСС.

Он отметил, что главы государств продолжат консультироваться по данному вопросу.

Договорённости не было достигнуто. Было решено продолжить диалог по С-400, — подчеркнул Салливан.

Он добавил, что Байден и Эрдоган также обсудили план охраны Турцией аэропорта Кабула после ухода НАТО из Афганистана. Президенты договорились, что Вашингтон окажет Анкаре помощь в этом вопросе.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом — осенью 2019 года. После этого в отношениях Турции с США произошёл кризис.

Конгресс США принял решение о блокировке продажи Турции вооружения, произведённого в Соединённых Штатах, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер. Причиной стали как раз закупки российских С-400. Это не помешало Турции успешно провести испытания ракетных систем в середине октября 2020 года. Было произведено три пуска ракет. Все они поразили цели. Турецкие военные отметили высокую надёжность российской военной техники.

Ранее Эрдоган заявил Байдену на саммите НАТО в Брюсселе, что позиция Анкары по вопросу поставок ЗРК С-400 остаётся неизменной.