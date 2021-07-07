Азербайджан заявил об обстреле своих позиций со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило, что военные Армении обстреляли азербайджанские позиции близ села Колагир Бердского района в Товузском направлении.

В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений, — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл в 13:40 по местному времени. Погибших и пострадавших нет.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о ранении военнослужащего. Это произошло 6 июля после обстрела с армянской стороны. Пострадавший военный был привлечён к благоустройству дорог.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.