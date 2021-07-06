В Минобороны Азербайджана заявили о ранении военнослужащего при обстреле

Военнослужащий ВС Азербайджана ранен в Агдамском районе в результате обстрела с армянской стороны. Об этом сообщает Минобороны республики.

6 июля около 17:50 (16:50 мск) незаконные армянские вооружённые отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, подвергли обстрелу подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в направлении села Алиагалы Агдамского района. В результате обстрела ранен военнослужащий азербайджанской армии старший гизирь Сакит Дадашев, который был привлечён к работам по благоустройству дорог, — заявили в оборонном ведомстве.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В Минобороны Азербайджана добавили, что Командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы о ситуации с целью проведения расследования инцидента.

Ранее в Генштабе ВС Армении 6 июля сообщили, что армянский военный был ранен в результате перестрелки с азербайджанскими военнослужащими у села Верин Шоржа в Гегаркуникской области Армении.