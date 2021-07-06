В Баку опровергли информацию о перестрелке на границе с Арменией

Сообщение армянской стороны о перестрелке на границе Армении и Азербайджана не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Никакого выстрела со стороны подразделений азербайджанской армии не было. Раненых среди личного состава нет, — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что «если в вооружённых силах Армении есть раненые, то это может быть только из-за инцидента, произошедшего между ними».

В Генштабе ВС Армении 6 июля сообщили, что армянский военный был ранен в результате перестрелки с азербайджанскими военнослужащими у села Верин Шоржа в Гегаркуникской области Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку предложил Еревану начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границ. Он отметил, что для установления стабильности в Карабахе нет другой альтернативы, кроме отношений Баку и Еревана, построенных на принципах неприкосновенности границ, территориальной целостности и суверенитета.