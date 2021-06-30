Баку предложил Еревану начать обсуждение делимитации границ

Баку предложил Еревану начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границ. Об этом заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов, слова которого приводит Sputnik Азербайджан.

Заявление было сделано в рамках 43-го заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц ОЧЭС. Байрамов отметил, что для установления стабильности в Карабахе нет другой альтернативы, кроме отношений Баку и Еревана, построенных на принципах неприкосновенности границ, территориальной целостности и суверенитета.

Есть уникальный шанс построить подобные отношения последовательной реализацией трёхстороннего заявления, подписанного лидерами обеих сторон, — подчеркнул глава МИД Азербайджана.

При этом Байрамов сообщил, что антиазербайджанская и реваншистская риторика в Армении является риском для нормализации отношений между странами.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее в Баку назвали условия для возвращения задержанных армянских военных.