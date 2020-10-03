Азербайджан заявил об обстреле города Мингечевир ВС Армении

https://static.news.ru/photo/a4229680-0675-11eb-9385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Вооружённые силы Армении подвергли ракетному обстрелу город Мингечевир. В нём расположена гидроэлектростанция. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Продолжается государственный террор Армении против мирного населения Азербайджана. Несколько минут назад ВС Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Азербайджана Мингечевиру, — написал Гаджиев на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что в городе также находится водный резервуар.

Кроме того, минобороны Азербайджана заявило о ракетном ударе по городу Тертер на западе страны.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия страны взяла под контроль ещё девять сёл в Нагорном Карабахе. Некоторое время до этого сообщалось о контроле над 14 сёлами и одной стратегической высотой.

Глава Азербайджана напомнил, что страна вернётся к режиму прекращения огня в том случае, если Ереван представит график вывода своих войск из Карабаха.

NEWS.ru писал, что Армения стягивает ветеранов войн Сирии и Ливана в Карабах. Об этом сообщали российские СМИ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.