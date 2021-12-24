Азербайджан вручил Франции ноту протеста

Азербайджан вручил ноту протеста Франции из-за незаконного визита кандидата в президенты Франции, главы парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в Ханкенди, сообщается на сайте МИД республики. Как отмечается, временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван во внешнеполитическое ведомство.

Этот визит, осуществлённый в рамках предвыборной кампании в сопровождении других французских политиков, направлен против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и противоречит законодательству страны, — говорится в заявлении.

В МИД также отметили, что подобные действия наносят ущерб развитию двусторонних отношений и авторитету роли Франции в нормализации армяно-азербайджанских связей. Граждане Франции, «незаконно посетившие азербайджанские территории», были включены в список лиц, которым запрещён въезд в страну.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе прошли трёхсторонние переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

После этого Макрон сделал публикацию на своей официальной странице в Twitter, в которой выразил поддержку армянскому народу и пообещал не оставлять их. Кроме того, он сопроводил пост видео со встречи с Пашиняном.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.