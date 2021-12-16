Макрон пообещал армянам не бросать их

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал публикацию на своей официальной странице в Twitter, в которой выразил поддержку армянскому народу и пообещал не оставлять их. Кроме того, он сопроводил пост видео со встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Мы никогда не оставим армян. Мы всегда будем искать решения для установления прочного мира. Я призываю к тому, чтобы грядущие праздники стали периодом умиротворения и достижений в гуманитарной сфере, — написал Макрон.

Jamais nous nâabandonnerons les ArmÃ©niens. Toujours nous chercherons les solutions Ã une paix durable. Jâappelle Ã ce que la pÃ©riode des fÃªtes soit celle des avancÃ©es humanitaires, celle de lâapaisement. pic.twitter.com/XMdVvZoZlP — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 16, 2021

Ранее сообщалось, что в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в присутствии Макрона.

Алиев и Пашинян 14 декабря также встречались в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля. После переговоров было объявлено, что Азербайджан и Армения договорились о перезапуске железной дороги. Она станет работать по международным пограничным и таможенным правилам.

После этого стало известно, что Евросоюз поможет Азербайджану и Армении в решении вопроса о демаркации и делимитации границы между странами. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, поддержку и Баку, и Еревану окажет группа европейских экспертов.