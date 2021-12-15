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Алиев и Пашинян встретились в Брюсселе в присутствии Макрона

02:01, 16 декабря 2021
Алиев и Пашинян встретились в Брюсселе в присутствии Макрона Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян Фото: primeminister.am
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Трёхсторонние переговоры начались в Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тема переговоров пока не называется, сообщает портал haqqin.az.

Издание отмечает, что данная встреча лидеров трёх стран является незапланированной. В столицу Бельгии главы государств прибыли для участия в очередном саммите программы «Восточного партнёрства» ЕС.

Алиев и Пашинян 14 декабря встречались в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля. После переговоров было объявлено, что Азербайджан и Армения договорились о перезапуске железной дороги. Она станет работать по международным пограничным и таможенным правилам.

Ранее стало известно, что Евросоюз поможет Азербайджану и Армении в решении вопроса о демаркации и делимитации границы между странами. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, поддержку и Баку, и Еревану окажет группа европейских экспертов.

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