Алиев и Пашинян встретились в Брюсселе в присутствии Макрона

Трёхсторонние переговоры начались в Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тема переговоров пока не называется, сообщает портал haqqin.az.

Издание отмечает , что данная встреча лидеров трёх стран является незапланированной. В столицу Бельгии главы государств прибыли для участия в очередном саммите программы «Восточного партнёрства» ЕС.

Алиев и Пашинян 14 декабря встречались в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля. После переговоров было объявлено, что Азербайджан и Армения договорились о перезапуске железной дороги. Она станет работать по международным пограничным и таможенным правилам.

Ранее стало известно, что Евросоюз поможет Азербайджану и Армении в решении вопроса о демаркации и делимитации границы между странами. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, поддержку и Баку, и Еревану окажет группа европейских экспертов.