Азербайджан сообщил о новых обстрелах на границе с Арменией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле вооруженными силами Армении позиций в направлении Кельбаджара. Как отметили в пресс-службе ведомства, обстрел велся из разнокалиберного стрелкового оружия.

Вечером 7 июля подразделения Вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечарского района, из стрелкового оружия различного калибра обстреляли позиции нашей армии, расположенные в направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского района, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, огонь противника был подавлен.

Ранее Баку также обвинял Ереван в новых обстрелах на границе. Отмечается, что огонь был открыт в направлении Кельбаджара в ночные часы. Позже в Армении опровергло сообщение азербайджанской стороны. По информации представителей ведомства, распространенная ранее информация не соответствует действительности.