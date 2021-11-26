Азербайджан передал Армении больше 100 военнопленных после конфликта

После конфликта в Карабахе Баку передал Еревану более 100 военнопленных, заявил по итогам трёхсторонней встречи в Сочи азербайджанский президент Ильхам Алиев. В переговорах приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министра Армении Никол Пашинян. Лидеры стран беседовали более трёх часов, передаёт РИА Новости.

Мы всегда выступали за последовательное выполнение гуманитарных правил как во время ведения боевых действий, так и после. Должен сказать, что после окончания боевых действий более ста задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне, — сообщил глава Азербайджана.

В ходе встречи политики договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между республиками.

Ранее Путин заявил, что вице-премьеры Армении и Азербайджана, вхoдящие в трёхстороннюю рабочую группу по Карабаху, соберутся на следующей неделе в Моcкве для дальнейшей работы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.