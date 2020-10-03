Азербайджан освободил город Джебраил в Карабахе

https://static.news.ru/photo/07ee4be2-0643-11eb-b5d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: karabakh_azerbaycan/vk.com

Азербайджанская армия освободила город Джебраил на территории Нагорного Карабаха. Об этом 4 октября на своей официальной странице в социальной сети заявил президент страны Ильхам Алиев.

Он отметил, что военные также освободили несколько деревень в окрестностях города.

Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сёл в окрестностях. Слава азербайджанским войскам! — написал Алиев в Twitter.

Bu gÃ¼n AzÉrbaycan ordusu CÉbrayÄ±l ÅÉhÉrini vÉ rayonunun bir neÃ§É kÉndini iÅÄaldan azad etmiÅdir. EÅq olsun AzÉrbaycan ordusuna! QarabaÄ AzÉrbaycandÄ±r! — Ä°lham Æliyev (@azpresident) October 4, 2020

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении лидера непризнанного Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Ранее тот заявил, что именно он отдал приказ об атаке на город Гянджи «с целью обезвреживания военных объектов».