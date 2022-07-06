Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах на границе

Фото: mod.gov.az

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Вооруженными силами Армении позиций на границе, сообщается на сайте оборонного ведомства республики. Отмечается, что огонь был открыт в направлении Кельбаджара в ночные часы.

Подразделения ВС Армении в ночь на 5 июля со своих позиций на госгранице с Азербайджаном в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечерского района обстреляли позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что огонь был подавлен в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями ВС Азербайджана.

Ранее представители Минобороны Азербайджана опровергли информацию об обстреле армянского села Хачик в Вайоцдзорской области, которое находится на границе между двумя государствами. До этого об обстреле села сообщали в Ереване. Сотрудники Минобороны Армении утверждали, что азербайджанские солдаты открыли огонь из крупнокалиберных винтовок, повредив машину главы села.