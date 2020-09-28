Азербайджан: ни одна из территорий в Карабахе не была потеряна

https://static.news.ru/photo/61b5a44a-0224-11eb-9b9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: azeridefence.com

Ни одна из занятых Азербайджаном территорий в Нагорном Карабахе, вопреки заявлением армянской стороны, не была потеряна. Об этом в разговоре с журналистами сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.

Он подчеркнул, что ни одна из освобождённых территорий в Карабахе не была потеряна. Как отметил Даргахлы, Армения распространяет ложные сведения провокационного характера. Данные о потере Азербайджаном земли в Карабахе начальник пресс-службы ведомства назвал дезинформацией.

Сообщаем, что ни одна часть освобождённых нами территорий не была потеряна. В настоящее время азербайджанская армия проводит операцию по подавлению сопротивления противника, — цитирует Даргахлы РИА Новости.

С 27 сентября вдоль линии соприкосновения и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Это констатирует российский МИД и призывает Ереван и Баку немедленно прекратить огонь. Накануне Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.

Затяжной конфликт в Нагорном Карабахе разгорается на национальной почве. В советское время эта территория с превалирующим армянским населением в качестве автономной области вошла в состав Азербайджана. К концу 80-х азербайджанское население увеличилось с 6% до 23%. После распада СССР Нагорно-Карабахская Республика объявила о своей независимости. В итоге регион на несколько лет охватила война. Соглашение о прекращении огня было подписано только в 1994 году, под контролем непризнанной НКР осталась большая часть территории бывшей автономии. Сейчас население региона практически целиком состоит из армян.

Международное сообщество определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, представители Министерства обороны Азербайджана сообщили, что утром 29 сентября ВС Армении совершили артобстрел по территории Дашкесанского района на севере страны.

По информации, представленной ведомством, удары начались в 07:30 по местному времени (06:30 мск). Армения вела артобстрел с территории Варденисского района.