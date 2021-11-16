Азербайджан и Армения прекратили боевые действия после переговоров с Шойгу

В Министерстве обороны России сообщили, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки. Стороны прекратили боестолкновения в районе горы Килисали, ситуация нормализовалась. Ранее глава Минобороны РФ Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и главой оборонного ведомства Армении Суреном Папикяном. После этого государства объявили перемирие с 17:30 (по мск).

В результате телефонных переговоров <...> азербайджанской и армянской сторонами были приняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем, — говорится в сообщении российского ведомства.

В Министерстве обороны Армении рассказали , что в результате телефонных переговоров Сергея Шойгу с главами МО Армении и Азербайджана обе стороны приняли меры по стабилизации обстановки на границе.

Ранее Минобороны Армении заявили о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Уточнялось, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого ранило двоих военнослужащих.

Позже секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна предпримет шаги для полноценного задействования механизмов ОДКБ по защите территориальной целостности стран-участниц. При этом пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов рассказал, что секретариат не получал официальных обращений от Армении о помощи в связи с обострением на её границе.

После обострения ситуации на границе министр обороны России Сергей Шойгу пообщался по телефону с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и главой оборонного ведомства Армении Суреном Папикяном. Стороны обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Российский министр призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.